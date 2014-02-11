安赛乐米塔尔有意收购意大利钢铁企业Ilva--消息

未受政治不确定性影响 第一季表现应很好--Ifo经济学家
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
路透罗马2月10日 -几名消息人士周一透露，全球最大的钢铁企业安赛乐米塔尔是考虑收购意大利同业Ilva的几家企业之一，结果将取决于政府要求的环境整治计划所带来的成本。
Ilva由Riva家族掌控，在意大利南部城市塔兰托拥有欧洲最大的钢铁厂。但该公司一直因污染问题而饱受争议。
一位要求匿名的消息人士称，“我在过去几天了解到安赛乐米塔尔有意收购Ilva。”
Ilva、Riva家族和安赛乐米塔尔均未予置评。
一位业内消息人士称，中国和俄罗斯的几家企业，以及意大利钢铁集团Marcegaglia和Arvedi都对Ilva感兴趣。该消息人士亦要求匿名。
Arvedi拒绝评论。未能立即联系到Marcegaglia发表评论。
消息人士称，最终的收购报价将受到政府要求的环境整治计划的影响，该计划旨在降低塔兰托工厂对周边环境的污染，成本估计约为30亿欧元(40亿美元)。(完)
(翻译 张荻； 审校 张涛)
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