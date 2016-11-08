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市场报道 | 2016年 11月 8日 星期二 14:34 BJT

欧股业绩：安赛乐米塔尔第三季核心利润低于预期

路透布鲁塞尔11月8日 - 全球最大钢铁生产商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) 周二公布，第三季核心利润低于预期，并补充说第四季业绩将低于第三季。

安赛乐米塔尔称，第四季业绩将受累于美国钢铁价格下滑以及煤炭价格上涨对利润率的冲击。

第三季核心利润较上年同期增加40%至18.97亿美元，但低于路透调查的11位分析师预期的19.66亿美元。

该集团之前预期2016年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)将超过45亿美元，2015年为52亿美元。今年头九个月，安赛乐米塔尔已经实现2016年全年目标。(完)

(编译 杜明霞；审校 高琦)

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