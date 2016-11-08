欧股业绩：安赛乐米塔尔第三季核心利润低于预期

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透布鲁塞尔11月8日 - 全球最大钢铁生产商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) 周二公布，第三季核心利润低于预期，并补充说第四季业绩将低于第三季。
安赛乐米塔尔称，第四季业绩将受累于美国钢铁价格下滑以及煤炭价格上涨对利润率的冲击。
第三季核心利润较上年同期增加40%至18.97亿美元，但低于路透调查的11位分析师预期的19.66亿美元。
该集团之前预期2016年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)将超过45亿美元，2015年为52亿美元。今年头九个月，安赛乐米塔尔已经实现2016年全年目标。(完)
(编译 杜明霞；审校 高琦)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。