钢企安赛乐米塔尔计划抓住中国汽车市场机遇

中国娄底6月15日 - 全球最大钢铁企业--安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)周日表示，将利用在中国的合资企业开发快速增长的中国汽车市场，以帮助抵消经济增长放缓导致的钢铁需求疲软。

该公司与中国湖南华菱钢铁股份(000932.SZ)的合资企业本月开始运营，年产能为150万吨，包括热轧和冷轧钢卷、汽车底盘和车轮等部件。

“中国汽车需求将会继续增长。目前中国年产约2,000万辆汽车...因此存在对这种小众产品的需求,比如轻重量汽车钢材，”安赛乐米塔尔的首席执行官Lakshmi Mittal在专访中告诉路透。

中国在五年前首次成为全球最大汽车市场，去年销售量增长近14%，突破2,000万辆关口，这要归功于愿意消费的中产阶层的崛起。

安赛乐米塔尔在湖南的合资厂于2010年成立，主要生产高端的汽车钢材。该公司表示，无论在亚洲还是其他地区都没有下一步的短期扩张计划，即便美国和欧洲的钢铁需求逐渐复苏。

“我们不必扩张产能，我们将通过提高产能利用率增加对欧洲和美国的供应，”他表示。

尽管中国钢铁行业已经受困于产能严重过剩，但高端汽车用钢仍存在短缺。中国钢铁产能和消费都是全球第一。

来自日本和韩国的年进口量在150-200万吨之间。安赛乐米塔尔此前将国外生产的钢铁供应给中国汽车制造商。

Mittal称，湖南的新企业将国际和国内车企供应钢铁，包括吉利汽车 (0175.HK)、东风汽车(0489.HK)和上海汽车等。

**向电动车转型**

中国巨大的汽车钢铁市场对于外国企业来说极其重要，它们希望中国市场的快速增长能弥补欧洲的销售低迷。不过中国法律要求外国钢企与中国企业合作。

韩国浦项钢铁(POSCO)(005490.KS) 也与重庆钢铁(601005.SS)合资，在中国西部建立一个年产300万吨汽车用钢的工厂。浦项钢铁2013年财报中称汽车领域增长8%。

尽管中国汽车用钢需求活跃，但部分分析师表示，若电动汽车增长强于预期，可能会一定程度上打压钢铁消费。电动汽车车身更多地采用铝。

中国已经设定目标，在2020年前销售逾500万辆电动汽车。如果该目标实现，将占到全国汽车销量的约七分之一。

福特汽车(F.N)在其大部分F-150卡车上使用铝，这也再次引发了辩论--汽车市场上，铝是否将越来越多地取代钢铁？

“我认为钢拥有汽车行业的整体解决方案...它更轻、更硬、更安全，能满足该行业的所有此类标准，”Mittal表示。(完)

(编译 李春喜/朱晓军；审校 孙茉莉)

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