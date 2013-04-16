中国印度新加坡可能加入北极圈论坛

路透华盛顿4月15日(记者 Deborah Zabarenko) - 冰岛总统格里姆松(Olafur Grimsson)周一称，中国、印度和新加坡等远离北极圈的国家，可能加入“北极圈”论坛，探讨北极未来命运。

“北极圈”论坛将于今年10月在冰岛首都雷克雅未克举行首次会议。格里姆松指出，这样的论坛非常必要。

北极冰雪融化事关多数国家，但只有八个邻近北极的国家是北极理事会(Arctic Council)成员国。北极理事会成立于1996年，成员国包括加拿大、丹麦、芬兰、冰岛、挪威、俄罗斯、瑞典和美国。

一些非北极国家有观察员身份，但他们在该组织中对于该地区可持续发展和环保方面的议题没有正式的发言权。

格里姆松表示，他今年与中国、印度和新加坡官员讨论了北极问题，首要议题是这些国家何时能在北极理事会拥有一席之地。

格里姆松在华盛顿全国新闻俱乐部的活动上表示，北极圈论坛将是开放的、民主的论坛，欢迎所有想参与的人。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。