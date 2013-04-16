中国印度新加坡可能加入北极圈论坛

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月15日(记者 Deborah Zabarenko) - 冰岛总统格里姆松(Olafur Grimsson)周一称，中国、印度和新加坡等远离北极圈的国家，可能加入“北极圈”论坛，探讨北极未来命运。
“北极圈”论坛将于今年10月在冰岛首都雷克雅未克举行首次会议。格里姆松指出，这样的论坛非常必要。
北极冰雪融化事关多数国家，但只有八个邻近北极的国家是北极理事会(Arctic Council)成员国。北极理事会成立于1996年，成员国包括加拿大、丹麦、芬兰、冰岛、挪威、俄罗斯、瑞典和美国。
一些非北极国家有观察员身份，但他们在该组织中对于该地区可持续发展和环保方面的议题没有正式的发言权。
格里姆松表示，他今年与中国、印度和新加坡官员讨论了北极问题，首要议题是这些国家何时能在北极理事会拥有一席之地。
格里姆松在华盛顿全国新闻俱乐部的活动上表示，北极圈论坛将是开放的、民主的论坛，欢迎所有想参与的人。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。