希拉里穿越北冰洋 极地资源引关注

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透挪威特隆姆瑟6月2日电(记者 Arshad Mohammed)---美国国务卿希拉里周六乘船穿越北冰洋。随着极冰的融化，世界各国正争夺此地储量巨大的石油、天然气和矿产储备。
希拉里在挪威北部城镇特隆姆瑟登上了一艘研究船，表明美国对北极的兴趣。北极资源有待开发，欧洲和亚洲间的新航线也在开通。
在结束两个小时的峡湾之行後，希拉里对记者表示：“很多国家都在研究该地区自然资源勘探开采以及新航线开辟的潜力。”
希拉里表示，就北极的开发规则达成一致是非常重要的，这会使新开发具有经济可持续性和环境友好性。希拉里对斯堪的纳维亚半岛、高加索和土耳其进行为期八天的访问。
美国地质调查局估计，北极地区占世界未探明天然气储量的30%，未探明石油储量的13%。
随着北极冰盖因气候变化不断融化，北冰洋航道每年的开放时间也更长，潜在地缩短了欧亚间的贸易航线。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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