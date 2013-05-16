北极理事会吸纳中印等六国为正式观察员国

路透瑞典基律纳5月15日(记者 Patricia Zengerle) - 北极理事会(Arctic Council)周三批准吸纳中国和印度作为正式观察员国，反映出国际上对北极贸易和能源潜力的兴趣日益浓厚。

随着北极海冰融化开辟出新的贸易路线以及各国对油气资源争夺的加剧，北极理事会的影响力越来越大。这一地区的原油和天然气储量估计分别占全球未探明储量的15%和30%

中国在极地地区一向活跃，正成为格陵兰岛最大的矿业投资者之一，并与冰岛达成自由贸易协议。穿越北冰洋将缩短航运线路，可为各企业节省时间和费用。

北极理事会包括美国、俄罗斯、加拿大以及北欧国家。

中国、日本、印度、韩国、新加坡、意大利获得了正式观察员国地位。正式观察员国虽没有在理事会的表决权，但自动享有参与理事会的权利，同时拥有发言权，项目提议权。

原住民团体表示担心观察员国的数量可能会冲击到他们的发言权，因原住民的传统文化会受到各种可能涌入的石油和矿业计划的威胁。

北极理事会裁定，欧盟的观察员国身份还需要等理事会的最终决定。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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