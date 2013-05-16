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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 16日 星期四 15:03 BJT

北极理事会吸纳中印等六国为正式观察员国

北极理事会(Arctic Council)周三批准吸纳中国和印度作为正式观察员国。随着北极海冰融化开辟出新的贸易路线以及各国对油气资源争夺的加剧，北极理事会的影响力越来越大。这一地区的原油和天然气储量估计分别占全球未探明储量的15%和30%。路透
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