北极地区民众乐见与俄罗斯合作--民调

路透奥斯陆4月22日 - 周三公布的一项民调显示，虽然俄罗斯与乌克兰之间的关系紧张，且一些人也担心北极地区有发生军事冲突的风险，但北极地区国家的民众仍希望与俄罗斯保持合作。

美国国务卿克里将于4月24-25日在加拿大参加共有八个成员国参加的北极理事会会议，届时美国将接替加拿大担任北极理事会主席国。

加拿大戈登基金会的高级政策分析师Sara French告诉路透：“北极地区民众对于合作的意愿十分强烈。”

此项民调由Munk-Gordon北极安全计划（Munk-Gordon Arctic Security Program）与阿拉斯加北方学院（Alaska's Institute of the North）委托进行，北极地区8个国家的1万民众参与调查。民调结果显示，挪威支持暂停与俄罗斯在北极地区合作的民众仅占到19%为最低，瑞典为44%排最高。

据加拿大EKOS民调机构的调查，俄罗斯只有5%的民众认为俄政府应退出（合作）。

上述调查还显示，50%的俄罗斯人、58%的冰岛人以及51%的芬兰人都认为，过去一年中北极地区发生军事冲突的风险有所增加，但仅有24%的阿拉斯加以外的美国人感到风险增加。

虽然西方国家对俄罗斯实施制裁，但北极理事会仍在继续与俄罗斯合作。只有一个例外情况：去年5月加拿大官员未出席在莫斯科举行的部分理事会议，以示对乌克兰危机的抗议。

北极理事会推动北极地区国家在一些事项上合作，如环境、搜救行动、帮助原住民等等。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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