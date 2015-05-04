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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 12:13 BJT

欧洲个股：三家中国企业有意参与法国核能公司阿海珐的重组--报导

该报援引数位未署名消息人士称，阿海珐可以考虑接受中国广核集团与中国核工业集团公司入股，该公司董事长Philippe Varin也支持这一设想。报导称，这两家中资公司的持股不超过10%。

阿海珐的发言人拒绝置评。

阿海珐上周对其重组进展和融资计划未予置评，但重申在公布上半年财报时会向金融市场公布细节。阿海珐87%的股份为国有。

1月底法国总理瓦尔斯访华时，阿海珐与中国核工业集团签署了一项在核运输和物流领域成立合资企业的协议。(完)

(编译 汪红英/李春喜 审校 徐文焰)
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