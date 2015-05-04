三家中国企业有意参与法国核能公司阿海珐的重组--报导

路透巴黎5月4日 - 据法国Le Journal du Dimanche报导，在该国核能公司阿海珐(Areva)(AREVA.PA)重组之际，已有三家中国集团公司对其技术和部分业务表达了兴趣。这家亏损的企业多数股权由法国政府持有。

报导称，中国广核集团有限公司(CGN)和中国核工业集团公司(CNNC)对所有形式的合作均持开放态度，包括组建合资企业或收购阿海珐的部分股权。

未能联系到中国广核集团就此置评，中国核工业集团的一位发言人称，目前无法置评。

据报导，东方电气股份有限公司(600875.SS)(1072.HK)则对阿海珐的大桶和发电机制造厂有兴趣，尤其是阿海珐位于法国Creusot Forge和Saint-Marcel的业务部门，并称东方电气可能与阿海珐组建合资公司。

该报援引数位未署名消息人士称，阿海珐可以考虑接受中国广核集团与中国核工业集团公司入股，该公司董事长Philippe Varin也支持这一设想。报导称，这两家中资公司的持股不超过10%。

阿海珐的发言人拒绝置评。

阿海珐上周对其重组进展和融资计划未予置评，但重申在公布上半年财报时会向金融市场公布细节。阿海珐87%的股份为国有。

1月底法国总理瓦尔斯访华时，阿海珐与中国核工业集团签署了一项在核运输和物流领域成立合资企业的协议。(完)

(编译 汪红英/李春喜 审校 徐文焰)

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