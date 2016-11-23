（更正）中、日和哈萨克斯坦的核能公司计划在法国阿海珐持股--消息

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
(更正：正文第四段译文有误，改为“三家公司将各自注资4亿欧元”，非“三家公司总共将注资4亿欧元”。)
路透巴黎11月22日 - 一名法国政府消息人士周二告诉路透，中国、哈萨克斯坦以及日本的核电公司在与法国核能巨头阿海珐(AREVA.PA)就持股进行协商。
该消息人士称，协商将在两到三周后结束。
法国在线新闻网站BFM Business引述接近阿海珐的消息人士周二报导，中国核工业集团公司(CNNC)、日本三菱重工(7011.T)和哈萨克斯坦的Kazatomprom预计将各持股11%。
BFM称，三家公司将各自注资4亿欧元，他们将能够选择董事会人选，法国政府在阿海珐的持股将降至67%。
阿海珐拒绝就BFM的报导置评。
路透暂时联系不上中国核工业集团公司(CNNC)、日本三菱重工(7011.T)和哈萨克斯坦的Kazatomprom置评。
阿海珐计划增发50亿欧元(54亿美元)股份，以改善财务状况。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
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