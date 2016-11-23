（更正）中、日和哈萨克斯坦的核能公司计划在法国阿海珐持股--消息

(更正：正文第四段译文有误，改为“三家公司将各自注资4亿欧元”，非“三家公司总共将注资4亿欧元”。)

路透巴黎11月22日 - 一名法国政府消息人士周二告诉路透，中国、哈萨克斯坦以及日本的核电公司在与法国核能巨头阿海珐(AREVA.PA)就持股进行协商。

该消息人士称，协商将在两到三周后结束。

法国在线新闻网站BFM Business引述接近阿海珐的消息人士周二报导，中国核工业集团公司(CNNC)、日本三菱重工(7011.T)和哈萨克斯坦的Kazatomprom预计将各持股11%。

BFM称，三家公司将各自注资4亿欧元，他们将能够选择董事会人选，法国政府在阿海珐的持股将降至67%。

阿海珐拒绝就BFM的报导置评。

路透暂时联系不上中国核工业集团公司(CNNC)、日本三菱重工(7011.T)和哈萨克斯坦的Kazatomprom置评。

阿海珐计划增发50亿欧元(54亿美元)股份，以改善财务状况。(完)