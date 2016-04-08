阿根廷将在阔别15年后重返国际债券市场

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约4月7日 - 阿根廷下周一将开始与投资者会面，将在阔别15年后重返国际债券市场，其与债权人之间长期以来痛苦的纷争即将画上句号。
2001年阿根廷因1,000亿美元债务违约而被市场拒之门外，如今在新总统马克理(Mauricio Macri)政府的领导下，已与提起诉讼的投资者达成和解。马克理于去年12月上任。
阿根廷将在英国和美国举行为期五天的路演，准备通过发行新债筹集至少120亿美元资金，以便偿清拒绝债务重组者的债务。
阿根廷财政官员Luis Caputo和Santiago Bausili将分别带队与投资者在伦敦、波士顿、纽约、华盛顿和洛杉矶会面。
会议由德意志银行、汇丰、摩根大通和桑坦德(Santander)安排，但其他细节尚未立即知晓。
“办理此事的交易商在准备好进入市场之前嘴很严，”Invesco Fixed Income的资深投资组合经理Sean Newman称。
其中一家主办行告诉路透旗下的IFR，投资者还未知晓最终发债规模以及可能采用何种货币的任何信息。
根据汤森路透的数据，如果发债规模为120亿美元，则将是有史以来最大一笔新兴市场发债交易。
纽约的一位交易员表示，他听说收益率在7.5%左右，但鉴于当前市况，10年期债券收益率在8.5%是较为可行的目标。(完)
(编译 孙国玉；审校 陈宗琦/张荻)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。