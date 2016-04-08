阿根廷将在阔别15年后重返国际债券市场

路透纽约4月7日 - 阿根廷下周一将开始与投资者会面，将在阔别15年后重返国际债券市场，其与债权人之间长期以来痛苦的纷争即将画上句号。

2001年阿根廷因1,000亿美元债务违约而被市场拒之门外，如今在新总统马克理(Mauricio Macri)政府的领导下，已与提起诉讼的投资者达成和解。马克理于去年12月上任。

阿根廷将在英国和美国举行为期五天的路演，准备通过发行新债筹集至少120亿美元资金，以便偿清拒绝债务重组者的债务。

阿根廷财政官员Luis Caputo和Santiago Bausili将分别带队与投资者在伦敦、波士顿、纽约、华盛顿和洛杉矶会面。

会议由德意志银行、汇丰、摩根大通和桑坦德(Santander)安排，但其他细节尚未立即知晓。

“办理此事的交易商在准备好进入市场之前嘴很严，”Invesco Fixed Income的资深投资组合经理Sean Newman称。

其中一家主办行告诉路透旗下的IFR，投资者还未知晓最终发债规模以及可能采用何种货币的任何信息。

根据汤森路透的数据，如果发债规模为120亿美元，则将是有史以来最大一笔新兴市场发债交易。

纽约的一位交易员表示，他听说收益率在7.5%左右，但鉴于当前市况，10年期债券收益率在8.5%是较为可行的目标。(完)