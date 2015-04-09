阿根廷起诉花旗 指其与钉子户债权人达成非法协议

路透布宜诺斯艾利斯4月8日 - 阿根廷经济部长Axel Kicillof周三称，在地方法院起诉花旗集团(C.N)旗下的阿根廷分支Citibank Argentina，指控其与美国钉子户债权人达成非法协议。

阿根廷对花旗分支的司法行动标志着双方关系达到了新低，后者认为自身在阿根廷与钉子户基金的债务纠纷中并无过错。

花旗集团否认违反了阿根廷法律，并称对阿根廷的司法行动感到失望。花旗并无透露将采取何种行动加以应对。

Kicillof表示，花旗做为依据阿国法律发行之部分公债的托管方，上个月达成协议同意向对冲基金转交客户账户以及资金动向的信息。

Kicillof称，该协议“违反了管理公共债务的规定”。

阿根廷政府曾要求Citibank Argentina不顾美国法院裁定，继续处理部分公债票息支付。

美国曼哈顿联邦地方法院法官葛利沙在3月12日的裁定中表示，花旗不得处理阿根廷依据本国法律发行之部分公债的利息支付。[nL4S0WF17K]

之后Citibank Argentina称计划退出在阿根廷的托管业务，因阿政府威胁要剥夺其银行业执照。

Kicillof讽刺Citibank Argentina与“魔鬼签订协议”，并称政府已经请求阿根廷法院裁定该协议无效。(完)

(翻译 张荻； 审校 王丽鑫/许娜)

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