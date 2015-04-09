阿根廷起诉花旗 指其与钉子户债权人达成非法协议

日本政府1月维持对经济的总体评估不变
包括家庭支出、出口和企业信心在内的所有评估议题，政府都维持12月的看法不变。报告显示，消费者信心改善，对亚洲的出口回升，与上月的措辞一致。(完)
路透布宜诺斯艾利斯4月8日 - 阿根廷经济部长Axel Kicillof周三称，在地方法院起诉花旗集团(C.N)旗下的阿根廷分支Citibank Argentina，指控其与美国钉子户债权人达成非法协议。
阿根廷对花旗分支的司法行动标志着双方关系达到了新低，后者认为自身在阿根廷与钉子户基金的债务纠纷中并无过错。
花旗集团否认违反了阿根廷法律，并称对阿根廷的司法行动感到失望。花旗并无透露将采取何种行动加以应对。
Kicillof表示，花旗做为依据阿国法律发行之部分公债的托管方，上个月达成协议同意向对冲基金转交客户账户以及资金动向的信息。
Kicillof称，该协议“违反了管理公共债务的规定”。
阿根廷政府曾要求Citibank Argentina不顾美国法院裁定，继续处理部分公债票息支付。
美国曼哈顿联邦地方法院法官葛利沙在3月12日的裁定中表示，花旗不得处理阿根廷依据本国法律发行之部分公债的利息支付。[nL4S0WF17K]
之后Citibank Argentina称计划退出在阿根廷的托管业务，因阿政府威胁要剥夺其银行业执照。
Kicillof讽刺Citibank Argentina与“魔鬼签订协议”，并称政府已经请求阿根廷法院裁定该协议无效。(完)
(翻译 张荻； 审校 王丽鑫/许娜)
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