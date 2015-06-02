阿根廷暂拒债务协商 声称遭美国对冲基金持续“攻击”

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透布宜诺斯艾利斯6月2日 - 阿根廷政府委任律师周一表示，只要美国对冲基金持续骚扰阿根廷，阿根廷将不会就未偿还债务的官司与他们进行协商。
律师事务所Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP就这场陷入僵局的会谈发出信函，而三天前，美国一名法官敦促相关各方重回谈判桌。
这些基金业者“加强了他们对阿根廷无凭无据的攻击，在法庭内外皆然，”信函中陈述道，“他们已经寻求冻结外交豁免资产的命令...还试图阻挠明显合法的国内债务保险。”
“经过审慎思考，阿根廷已向我们告知结论，表示现阶段不可能接触。”
从去年7月31日起，大权在握的阿根廷经济部长Axel Kicillof与相关基金公司就没有公开承认的直接对谈，当时阿根廷与债权人未能达成和解，信贷评级被下调为违约。
这场债务战争起源于阿根廷2002年创纪录的1,000亿美元债务违约，之后将近93%债权人接受大幅减计所持有的债权。不过少数钉子户债权人拒绝这么做，在纽约法庭提出法律诉讼。(完)
(编译 陈宗琦；审校 李爽)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。