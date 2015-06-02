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国际财经 | 2015年 6月 2日 星期二 10:24 BJT

阿根廷暂拒债务协商 声称遭美国对冲基金持续“攻击”

路透布宜诺斯艾利斯6月2日 - 阿根廷政府委任律师周一表示，只要美国对冲基金持续骚扰阿根廷，阿根廷将不会就未偿还债务的官司与他们进行协商。

律师事务所Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP就这场陷入僵局的会谈发出信函，而三天前，美国一名法官敦促相关各方重回谈判桌。

这些基金业者“加强了他们对阿根廷无凭无据的攻击，在法庭内外皆然，”信函中陈述道，“他们已经寻求冻结外交豁免资产的命令...还试图阻挠明显合法的国内债务保险。”

“经过审慎思考，阿根廷已向我们告知结论，表示现阶段不可能接触。”

从去年7月31日起，大权在握的阿根廷经济部长Axel Kicillof与相关基金公司就没有公开承认的直接对谈，当时阿根廷与债权人未能达成和解，信贷评级被下调为违约。

这场债务战争起源于阿根廷2002年创纪录的1,000亿美元债务违约，之后将近93%债权人接受大幅减计所持有的债权。不过少数钉子户债权人拒绝这么做，在纽约法庭提出法律诉讼。(完)

(编译 陈宗琦；审校 李爽)

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