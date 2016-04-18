阿根廷阔别15年后重返国际债券市场 受到投资者追捧

路透纽约4月18日 - 阿根廷周一在阔别15年后重返国际债券市场并受到热捧，首批国际债券获得超过650亿美元认购。

2001年阿根廷因1,000亿美元债务违约而被信贷市场拒之门外，此次发行至多150亿美元债券显然受到了投资者的青睐，所得资金将用于支付持有其违约债券的债权人。

本次发债将在周二定价，需求旺盛将让阿根廷能够把指导价定在接近其预计的乐观融资成本水平。

“阿根廷重返市场真是太好了，”Eaton Vance投资组合经理John Baur称。“这肯定是阿根廷朝着改善经济前景迈出的非常重要的一步。”

持有其违约债务的债权人将优先得到这次发债收益的一部分。他们曾拒绝阿根廷提出的债务重组条件，并将其告上法庭要求更好的赔偿。

阿根廷总统马克理12月上台后迅速接受了多数债权人提出的条件，为本周重返国际市场铺平了道路。

根据协议，以美国对冲基金Elliott Management和Aurelius Capital为首的违约债券持有者将得到其要求金额的75%左右。

与此同时，阿根廷开始与这场混乱的诉讼划清界限，并重返国际资本市场以为该国雄心勃勃的改革计划提供资金。

“这是新兴市场少数几个正面的改革故事之一，你可以看到经济自由化，”Baur称，“你不会在全球其他地区看到太多这样的事情。”

由于需求强劲，这次发行的四部分债券的收益率大多能够大幅下调。

根据IFR数据，认购规模超过650亿美元，为有史以来新兴市场债券发行的最高记录之一--甚至超过了巴西国家石油公司(Petrobras)2013年发行的110亿美元债券。

10年期债券的指导收益率定在介于7.5%-7.625%，最初预计在8%区域。

30年期公债指导收益率下调至8%，最初预计较10年期债券收益率加码85个基点。

三年期和五年期债券的指导收益率分别介于6.25%-6.50%和6.875%-7.125%。

德意志银行、汇丰、摩根大通和Santander为这次债券发行的全球协调行，西班牙对外银行(BBVA)、花旗和瑞银为联合簿记行。(完)