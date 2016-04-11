阿根廷前总统费尔南德斯面临洗钱调查--消息

路透布宜诺斯艾利斯4月9日 - 一位法院消息人士周六称，一名检察官以洗钱罪名正式指控去年12月下台的阿根廷总统克里斯蒂娜·费尔南德斯。

当地媒体报导，商人Leonardo Farina周五出庭作证，在辩诉交易中意指费尔南德斯及其亡夫、前总统内斯托尔·基什内尔与一宗案件有关，此案涉及洗钱和挪用公款，检察官随后做出指控决定。

当地报纸和阿根廷国家新闻机构Telam称，费尔南德斯和基什内尔的长期盟友、前部长Julio De Vido也被起诉。

上周二，费尔南德斯的另一名盟友、商人Lazaro Baez也因同一宗调查被逮捕问讯。（完）