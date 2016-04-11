阿根廷前总统费尔南德斯面临洗钱调查--消息

三星高管李在镕将参加有关是否签发逮捕令的法庭聆讯
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
路透布宜诺斯艾利斯4月9日 - 一位法院消息人士周六称，一名检察官以洗钱罪名正式指控去年12月下台的阿根廷总统克里斯蒂娜·费尔南德斯。
当地媒体报导，商人Leonardo Farina周五出庭作证，在辩诉交易中意指费尔南德斯及其亡夫、前总统内斯托尔·基什内尔与一宗案件有关，此案涉及洗钱和挪用公款，检察官随后做出指控决定。
当地报纸和阿根廷国家新闻机构Telam称，费尔南德斯和基什内尔的长期盟友、前部长Julio De Vido也被起诉。
上周二，费尔南德斯的另一名盟友、商人Lazaro Baez也因同一宗调查被逮捕问讯。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。