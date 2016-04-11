阿根廷前总统费尔南德斯面临洗钱调查--消息

日本经济：内阁官房长官菅义伟称，汇市稳定非常重要
路透东京1月18日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，外汇市场的稳定非常重要，政府希望以高度重视的态度来密切监视汇市走向。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布宜诺斯艾利斯4月9日 - 一位法院消息人士周六称，一名检察官以洗钱罪名正式指控去年12月下台的阿根廷总统克里斯蒂娜·费尔南德斯。
当地媒体报导，商人Leonardo Farina周五出庭作证，在辩诉交易中意指费尔南德斯及其亡夫、前总统内斯托尔·基什内尔与一宗案件有关，此案涉及洗钱和挪用公款，检察官随后做出指控决定。
当地报纸和阿根廷国家新闻机构Telam称，费尔南德斯和基什内尔的长期盟友、前部长Julio De Vido也被起诉。
上周二，费尔南德斯的另一名盟友、商人Lazaro Baez也因同一宗调查被逮捕问讯。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透东京1月18日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，外汇市场的稳定非常重要，政府希望以高度重视的态度来密切监视汇市走向。
* 指标五年券106/2殖利率反弹，获利了结卖压出笼 * 市场猜测证券商已在初级市场大量回补 * 106/2殖利率明日主要区间料在0.79-0.83% 路透台北1月18日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周三弹升。交易员表示，今 日午间标债结果虽略微优于预期，但市场猜测空单在初级已回补，获利了结卖压出笼，106/2期殖利率反弹收 升。 他们表示，今日标售的结果虽不差，但是市场猜测证券商得标比重达到四成以上，多半是空头回补的买盘 ，殖利率下行空间无多，之后获利了结卖压出笼，殖利率回弹至0.80%之上。 〞多头获利了结卖压出来，尾盘的时候美债东京盘小弹一下，〞一位大型证券商交易员说。 央行稍早公布，财政部委托标售的五年公债106/2期得标利率0.79%，略低于市场预估的0.805-0.820%。得 标比重方面，银行业得标比重38.20%；证券业41.40%、票券业18.40%、保险业2.0%。 〞空单都(在初级市场)补了吧? 证券商标了很多。〞一位票券商交易员说。
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6