阿根廷称另有债权人跟风提出诉讼 要求补偿70-80亿美元

路透布宜诺斯艾利斯3月3日 - 阿根廷经济部长周二表示，该国与一些拒绝债务重组债权人的官司引来一些“跟风”投资者也希望从中获益，要求该国对2002年违约以来债务给予补偿，开出的价码在70-80亿美元之间。

一位美国法官在2012年命令阿根廷偿向那些未参与2005年和2010年债务重组的债权人偿还13.3亿美元债务外加利息，这些债权人包括Elliott Management Corp旗下的NML Capital Ltd以及Aurelius Capital Management。

阿根廷拒绝支付，称这些债权人是“秃鹫基金”，只想着在该国2002年对1,000亿美元债务违约后趁火打劫。

与“钉子户”债权人的官司导致阿根廷在去年7月对重组后的债务再度违约，目前该国表示希望达成协议，但表示希望与所有拒绝换债的债权人同时了结这些诉讼。

美国纽约地区法官Thomas Griesa表示，他对3月2日前提交的“跟风”诉讼的处理，与那些对冲基金的诉讼时间表一致。

“那些向Griesa提出70亿或80亿美元新诉讼的债权人也是秃鹫，”阿根廷经济部长Axel Kicillof周二在电台采访中表示。

此外，他还批评Griesa阻止阿根廷根据本国法律对重组后债券付息。周二稍后将在纽约举行一次法院庭审，讨论花旗集团(C.N)是否能够处理这样的支付请求。

去年11月时，Griesa决定推迟作出决定性裁决，同时允许花旗暂时处理利息支付。(完)

(编译 郑茵 审校 王丽鑫)

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