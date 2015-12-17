阿根廷解除外汇管制首日披索重挫26.5% 央行声明未干预

亚股和美元下跌 特朗普就职典礼前市场弥漫谨慎情绪
路透新加坡1月20日 - 谨慎情绪在周五主导金融市场，即便中国第四季经济成长数据好于预期，且美联储主席叶伦的政策立场不再那么强硬，也未能提振市况，因为美国候任总统特朗普的就职典礼举行在即。
路透布宜诺斯艾利斯 - 阿根廷披索周四大跌逾26.5%，此前该国新政府允许披索汇率浮动，作为市场自由化改革的举措之一，以重振经济。
这是披索数十年以来最大单日跌幅。南美大草原谷物种植带的农民是最大的赢家，他们出口赚得的美元升值，而普通消费者就有购买力下降的风险。
披索兑美元ARS=RASL开盘报14.00，收于13.38。不到24小时之前，财长Alfonso Prat-Gay公布新政策时表示，预期贬值后比较合理的汇率是14.2。
央行发布声明称，周四并未干预市场支撑披索。周四是该国采取新的“不自由浮动”政策首日，在这种汇率制度下，如果货币贬值过度，央行可能购买披索。
当地股指.MERV周四开高1.67%，不过随后走势逆转，终场收低0.81%。华尔街基本同意阿根廷总统马克理(Mauricio Macri)的改革将会减轻经济失常。(完)
(编译 王丽鑫；审校 许娜)
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