阿根廷政府谈判诚意遭钉子户债权人质疑 违约开始倒计时

图中为阿根廷经济部长Axel Kicillof与外长Hector Timerman，摄于2014年6月25日。 REUTERS/Lucas Jackson

路透纽约6月30日 - 阿根廷主权债务的钉子户债权人周一表示，尚未就协商违约债务的和解方案与政府会面，并称阿根廷政府拒绝进入谈判。30日的违约倒计时已经开始。

在钉子户债权人中，为首的是Elliott Management旗下的NML Capital和Aurelius Capital Management。这两家对冲基金专门收购大幅打折债务或不良债务，并谈判获得有利可图的和解方案，通常是利用法庭达成目的。

“阿根廷声称愿意与债权人谈判，但实际上他们再度食言。NML已经坐到谈判桌旁准备好谈判，但阿根廷政府却拒绝就争端的任何方面谈判，”Elliott Management资深投资组合经理Jay Newman称。

“我们真诚希望阿根廷政府三思，这是条死胡同，”Newman表示，并指出目前双方没有进行过谈判，政府也拒绝承诺未来谈判。

阿根廷经济部周一表示，将派遣代表团参加7月7日与美国法院指定的调停人Daniel Pollack的会议，但未说明是否会与钉子户债权人谈判。

纽约梅隆银行发言人向路透表示，该行没有进一步评论。周一，该行向参与重组的债权人发布通知称，法庭命令其停止向债权人进行支付。

30天的宽限期目前已开始，阿根廷要么与钉子户债权人达成协议，在7月30日前偿债；要么在12年内第二次出现债务违约。

周一营业结束时，阿根廷政府未能向重组债务支付票息，从技术层面来说阿根廷就已违约。

阿根廷经济部长Axel Kicillof曾于6月25日前往纽约进行10个小时的访问，在联合国的G77加中国委员会的一次会议上发表讲话。他表示，阿根廷被推到违约边缘，但他未与钉子户债权人会晤。

当Kicillof宣布资金已存入纽约梅隆银行时，阿根廷政府发布了一份声明，指称“...最终的司法行动将使我们执行作为国际社会成员一分子的权利。”

这暗示阿根廷政府可能将采取新的法律途径，以避开美国法庭的判决。

Kicillof将于周四访问美国，参加在华盛顿举行的美洲国家组织会议。(完)

(编译 朱晓军/于春红; 审校 李春喜/杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。