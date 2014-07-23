分析：阿根廷政府拒不让步 债务违约机率上升

路透布宜诺斯艾利斯7月22日 - 面对起诉阿根廷的“钉子户”债权人，总统费尔南德斯板起一副毫不退缩的面孔，这么一来，该国政府在本月底陷入12年来第二次违约的可能性更高了。

她的立场毫不动摇，坚持阿根廷无法向这些不肯妥协的对冲基金全额偿债，尽管双方为达成协议进行了间接谈判。在2002年阿根廷1,000亿美元债务违约后，这些基金以低廉的价格抢购债券。

上周，费尔南德斯对金砖国家领导人表示，该国“不可能”向钉子户债权人按其所持债券的面值全额偿付。她称，这些基金可以仿照2005和2010年的债务重组协议条款进行债务互换，当时债权人都接受了债务大幅减记的结果。

钉子户债权人原本就对这种老办法嗤之以鼻，现在就更没有理由接受了，因为美国法院已经作出对他们有利的裁决，而阿根廷则濒临违约。

阿根廷方面的代理律师向纽约的主审法官表示，即便夜以继日地谈判，7月30日截止日期前也无法达成和解。律师再次请求给予更多时间以便谈判。

费尔南德斯的强硬态度已经屡次激怒钉子户债权人和美国法官，因此达成协议变得更加困难。

“违约的可能性已经上升。我仍然希望他们不是玩真的，”曾在国际货币基金组织(IMF)工作数十载的阿根廷人Claudio Loser表示，目前他担任咨询公司Centennial Group总裁。

费尔南德斯承诺将继续对该国重组后的债务进行偿付，但表示绝不会按面值向那些“秃鹫”债权人给予支付。后者以大幅折扣买入这些债券，现在却要求全额兑付。

阿根廷已经被全球资本市场拒之门外，因此该国最终即便违约，基本上也不可能波及到全球新兴市场。

不过，这将进一步打压阿根廷披索，并加大通胀上升风险。今年迄今披索官方汇率已累计贬值20%；民间预计年通胀率将高于30%，不过政府的数字则要低些。

阿根廷外汇储备今年曾触及八年低位，目前为300亿美元。Loser估计，为了支撑本币及应付不断上升的进口成本，外汇储备可能减少多达三分之一。

虽然时间即将耗尽，但部分投资者仍寄望费尔南德斯能在最后一刻达成协议，以便阿根廷重新进入全球市场融资，以支撑本国薄弱的外汇储备，并为丰富的页岩油气资源开发筹集资金。

“我认为违约不会有任何益处，甚至从克里斯蒂娜的角度看也是如此，”迈阿密Bulltick Capital Markets的合伙人Alberto Bernal称。

“这意味着，她对丈夫生前重组过的债务违约了，”Bernal所说的是费尔南德斯的已故丈夫、阿根廷前总统季新尼，“她很清楚，达成协议好处多多。”

**越来越不乐观**

阿根廷多年来一直拒绝与钉子户债权人谈判。

现在，试图绕过美国地区法官Thomas Griesa在2012年判决的法律手段已经用尽。Griesa要求阿根廷向这些基金支付13.3亿美元外加利息，还裁定在支付这笔款项以前不能偿付重组的债务，这意味着该国将陷入违约泥潭。

Jefferies拉美策略部门主管Siobhan Morden称，从贴水债券价格上涨和下跌风险的差距来看，上周认为阿根廷将达成协议与难以达成协议的概率之比为65比35，而7月11日止当周为75比25。

庭审过后，阿根廷电头市场(OTC)美元计价债券价格下跌，之后扳回部分失地。2025GMT，贴水债券买价ARDISCD=RASL较上日下跌1.1%至86.65美元，同时平价债券买价ARPARD=RASL下跌0.8%至50.80美元。

"很明显，阿根廷的时间所剩无几了，"Medley Global Advisors分析师Ignacio Labaqui说。“今天是我第一次发现市场认为阿根廷可能走向违约。”

分析师表示，如果阿根廷(本周)没有安排会议，债券价格会在到期日前面临更大风险。

阿根廷经济部在听证会后未回复置评要求。

阿根廷还表示，屈从于钉子户债权人，将会破坏《未来发行权利(Rights upon Future Offers,RUFO)》条款。该条款禁止阿根廷按照比接受重组的债权人更优惠的条款偿债。

政府表示，这可能会引起其他钉子户债权人以及债券持有人的反对。

“没有迹象显示阿根廷已经准备还债，”曾负责2005年债务重组的前财政部次长Guillermo Nielsen表示，“我感觉阿根廷正在滑向违约。”

**故意违约**

6月末时，阿根廷将5.39亿美元存于纽约梅隆银行(BK.N)，但地区法官Griesa禁止其将这笔钱支付给债权人，阿根廷获得了30天的宽限期，最后期限为7月30日。

“尽管政府官员仍会以更具建设性的行动来帮助避开违约...但我们还是将阿根廷成功避免违约的可能性从65%下调到了50%，”Eurasia Group拉丁美洲部门的Daniel Kerner说。

也有办法绕开将在12月31日到期的RUFO条款。这要求争执不下的双方同意将达成和解的最后期限推迟到2015年1月1日，某种形式的担保也要写进协议。

“大多数律师认为，如果款项打入法庭指定的第三方托管账户，就不会构成违反RUFO条款的行为。”Kerner说。

不过，并不能排除故意违约的可能性。在这种情况下，阿根廷或许会试图根据该国法律提出新的债券互换，借此逃避美国司法诉讼。这将是一个充满风险的举动。(完)

(编译 朱晓军/许娜/洪曦; 审校 郑茵/张荻)

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