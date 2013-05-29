全球油料作物：油世界称阿根廷4月豆油出口增长，生物柴油出口大跌

* 阿根廷料将出口豆油取代大豆制成的生物柴油

* 生物柴油出口大幅下滑，因欧盟停止购买

路透汉堡5月28日 - 总部位于汉堡的油籽业刊物《油世界》周二称，阿根廷豆油出口量增长，因国际市场对其大豆制成的生物柴油需求大幅下跌。

阿根廷是世界上最大的大豆生物柴油出口国。在欧盟启动对阿根供应商低价倾销指控的调查后，该国对欧盟的大豆生物柴油出口量大跌。

《油世界》称，阿根廷4月生物柴油出口量跌至仅78,000吨，去年同期为193,000吨。该国4月向欧盟的生物柴油出口量跌至48,000吨，而去年同期的出口全部销往欧盟。

该刊物表示，“5月的需求前景也不乐观。目前等候装载生物柴油的货船很少，而(阿根廷)国内市场据报道也仍不景气。”

“这将令5月阿根廷生物柴油生产持续低迷，也造成豆油出口供应量大增。”

阿根廷4月豆油出口量大增至470,000吨，去年同期为300,000吨；而今年3月出口量则为210,000吨。(完)

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