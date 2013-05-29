全球油料作物：油世界称阿根廷4月豆油出口增长，生物柴油出口大跌

标题新闻：英国央行货币政策委员弗利葛称，英镑下跌带动的贸易增加不足以抵消消费放缓的影响
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 阿根廷料将出口豆油取代大豆制成的生物柴油
* 生物柴油出口大幅下滑，因欧盟停止购买
路透汉堡5月28日 - 总部位于汉堡的油籽业刊物《油世界》周二称，阿根廷豆油出口量增长，因国际市场对其大豆制成的生物柴油需求大幅下跌。
阿根廷是世界上最大的大豆生物柴油出口国。在欧盟启动对阿根供应商低价倾销指控的调查后，该国对欧盟的大豆生物柴油出口量大跌。
《油世界》称，阿根廷4月生物柴油出口量跌至仅78,000吨，去年同期为193,000吨。该国4月向欧盟的生物柴油出口量跌至48,000吨，而去年同期的出口全部销往欧盟。
该刊物表示，“5月的需求前景也不乐观。目前等候装载生物柴油的货船很少，而(阿根廷)国内市场据报道也仍不景气。”
“这将令5月阿根廷生物柴油生产持续低迷，也造成豆油出口供应量大增。”
阿根廷4月豆油出口量大增至470,000吨，去年同期为300,000吨；而今年3月出口量则为210,000吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月5日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 300.0 145 300.5 19 * 5月 275.6 104 276.5 17 * 6月 268.0 358 265.4 19 * 7月 260.5 552 259.7 70 * 8月 255.8 3,688 253.1 261 * 9月 250.7 9,099 248.0 1,039 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选