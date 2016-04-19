阿根廷15年来首次标债 165亿美元债券获四倍超额认购

路透布宜诺斯艾利斯4月19日 - 阿根廷在2002年违约后首次重返国际债市，周二标售了165亿美元主权债券，成为黯淡的新兴市场中少有的亮点。

此次标售获得四倍超额认购，多数收入将用于解决阿根廷因未偿债务与投资者的法律纠纷。2001年阿根廷1,000亿美元债务违约，令数以百万计阿根廷中产阶层沦为贫困。

阿根廷新任总统马克理(Mauricio Macri)希望，翻过该国历史上痛苦的这一页，将降低阿根廷的借款成本，吸引推动经济成长所需的投资。

投资者周二似对他的策略抱有信心。阿根廷财政部长普拉盖周二稍晚表示，此次发债共收到全球各地投资者的686亿美元认购，其中三分之二的投资者位于美国。

“我们甚至本来可以把发债规模增加一倍，”普拉盖在布宜诺斯艾利斯的记者会上表示，“当周五我们的户头收到资金时，我们将向违约债务的持有者支付93亿美元。”

由于需求旺盛，阿根廷此次标债的收益率定在指导区间的下档。

阿根廷共卖出27.5亿美元三年期债券，收益率在6.25%；45亿美元五年期债券，收益率在6.87%；65亿美元10年期债券，收益率为7.5%；27.5亿美元30年期债券，收益率在7.62%。(完)