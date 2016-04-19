阿根廷15年来首次标债 165亿美元债券获四倍超额认购

消息人士称东芝正与西部数据商谈出售晶片业务股权事宜
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
路透布宜诺斯艾利斯4月19日 - 阿根廷在2002年违约后首次重返国际债市，周二标售了165亿美元主权债券，成为黯淡的新兴市场中少有的亮点。
此次标售获得四倍超额认购，多数收入将用于解决阿根廷因未偿债务与投资者的法律纠纷。2001年阿根廷1,000亿美元债务违约，令数以百万计阿根廷中产阶层沦为贫困。
阿根廷新任总统马克理(Mauricio Macri)希望，翻过该国历史上痛苦的这一页，将降低阿根廷的借款成本，吸引推动经济成长所需的投资。
投资者周二似对他的策略抱有信心。阿根廷财政部长普拉盖周二稍晚表示，此次发债共收到全球各地投资者的686亿美元认购，其中三分之二的投资者位于美国。
“我们甚至本来可以把发债规模增加一倍，”普拉盖在布宜诺斯艾利斯的记者会上表示，“当周五我们的户头收到资金时，我们将向违约债务的持有者支付93亿美元。”
由于需求旺盛，阿根廷此次标债的收益率定在指导区间的下档。
阿根廷共卖出27.5亿美元三年期债券，收益率在6.25%；45亿美元五年期债券，收益率在6.87%；65亿美元10年期债券，收益率为7.5%；27.5亿美元30年期债券，收益率在7.62%。(完)
(翻译 王丽鑫/张荻； 审校 张涛)
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。