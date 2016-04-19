版本:
中国
债券 | 2016年 4月 20日 星期三 04:37 BJT

标题新闻：阿根廷财政部声明称周二发售了165亿美元主权债，为2002年违约以来首次国际发债

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐