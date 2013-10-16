阿根廷央行希望获得中国贷款 补充外汇储备--报载

新加坡GIC第一季投资交易案居全球主权投资机构之首
路透伦敦4月12日 - 在全球主权投资机构中，新加坡政府投资公司(GIC)今年第一季投资交易数量领先，完成了当季最大的两笔投资。
路透布宜诺斯艾利斯10月15日 - 阿根廷《十二页报》（Pagina 12）周二报道称，阿根廷央行正在与中国谈判争取获得一笔高达100亿美元的贷款，该国希望由此补充日渐减少的外汇储备。
上述援引阿政府经济团队未具名官员的报道称，与中阿两国之前特定贸易融资协议不同的是，阿根廷政府可能用这笔来自中国人民银行的贷款，来协助偿还到期的主权债并满足政府融资之需。
记者未联系到阿根廷央行发言人就此置评。
阿根廷濒临陷入货币危机的边缘，部分可归因于该国能源进口增长，未能与通过出口流入该国的美元保持平衡。
根据上周五发布的初步数据，今年阿根廷外汇储备下降20.3%至345亿美元。
在2002年发生大规模违约后，阿根廷缺乏进入国际资本市场的途径，政府政策摇摆不定导致外商直接投资低迷，政府只能依赖外汇储备来偿还债务以及满足美元需求。
中国方面的贷款有望缓解阿根廷政府应对这些问题的压力。
报道称，这笔贷款的利率可能会定在7%以下。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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