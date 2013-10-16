阿根廷央行希望获得中国贷款 补充外汇储备--报载

LME考虑改革交易结构 突显会员之间分歧重重

路透伦敦4月11日 - 伦敦金属交易所(LME)正在考虑改革其复杂的交易结构，以吸引资金并扭转成交量下降的趋势。这令希望改革的会员与不希望改革的核心传统会员之间的分歧暴露无遗。