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亚洲 | 2013年 10月 16日 星期三 12:52 BJT

阿根廷央行希望获得中国贷款 补充外汇储备--报载

(本文由路透中文网编译提供)

路透布宜诺斯艾利斯10月15日 - 阿根廷《十二页报》（Pagina 12）周二报道称，阿根廷央行正在与中国谈判争取获得一笔高达100亿美元的贷款，该国希望由此补充日渐减少的外汇储备。

上述援引阿政府经济团队未具名官员的报道称，与中阿两国之前特定贸易融资协议不同的是，阿根廷政府可能用这笔来自中国人民银行的贷款，来协助偿还到期的主权债并满足政府融资之需。

记者未联系到阿根廷央行发言人就此置评。

阿根廷濒临陷入货币危机的边缘，部分可归因于该国能源进口增长，未能与通过出口流入该国的美元保持平衡。

根据上周五发布的初步数据，今年阿根廷外汇储备下降20.3%至345亿美元。

在2002年发生大规模违约后，阿根廷缺乏进入国际资本市场的途径，政府政策摇摆不定导致外商直接投资低迷，政府只能依赖外汇储备来偿还债务以及满足美元需求。

中国方面的贷款有望缓解阿根廷政府应对这些问题的压力。

报道称，这笔贷款的利率可能会定在7%以下。(完)

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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