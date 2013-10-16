阿根廷央行希望获得中国贷款 补充外汇储备--报载

澳洲股市：收盘小升0.1%，金融股涨势盖过电信股跌势影响
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布宜诺斯艾利斯10月15日 - 阿根廷《十二页报》（Pagina 12）周二报道称，阿根廷央行正在与中国谈判争取获得一笔高达100亿美元的贷款，该国希望由此补充日渐减少的外汇储备。
上述援引阿政府经济团队未具名官员的报道称，与中阿两国之前特定贸易融资协议不同的是，阿根廷政府可能用这笔来自中国人民银行的贷款，来协助偿还到期的主权债并满足政府融资之需。
记者未联系到阿根廷央行发言人就此置评。
阿根廷濒临陷入货币危机的边缘，部分可归因于该国能源进口增长，未能与通过出口流入该国的美元保持平衡。
根据上周五发布的初步数据，今年阿根廷外汇储备下降20.3%至345亿美元。
在2002年发生大规模违约后，阿根廷缺乏进入国际资本市场的途径，政府政策摇摆不定导致外商直接投资低迷，政府只能依赖外汇储备来偿还债务以及满足美元需求。
中国方面的贷款有望缓解阿根廷政府应对这些问题的压力。
报道称，这笔贷款的利率可能会定在7%以下。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
路透东京4月12日 - 日本公债价格周三上涨，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1.5个基点至0.020%，为12月1日以来最低水平。10年期日债期货 涨0.22点至150.90，稍早曾触及11月15日以来最高水准150.97。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 美国10年期公债收益率 报2.290%，较周二纽约收盘位2.315%下滑。 日本央行周三亦削减对离到期日还余下三至五年的债券购买量，在常规标售中买入3,500亿日圆公债，低于前次的3,800亿日圆。 “整体来看，市场对日本央行的反应有限，因为市场聚焦的是美债，美债收益率似乎进入了一个新区间，”PineBridge Investments的固定收益投资主管Tadashi Matsuka
路透台北4月12日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股转为买超28.86 亿台币，中止先前连四个交易日卖超共计65.14亿台币；上交易日修正后为卖超5.30亿台币 。 三大法人今日合计买超29.36亿台币，上交易日修正后为卖超21.90亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/12 +28.86 +29.36 4/11 -5.30r -21.90r 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +78.36 +79.73