中国放行首批阿根廷转基因玉米

路透布宜诺斯艾利斯12月18日 - 阿根廷政府周二表示，出口至中国的两个集装箱的玉米已经通过中国有关部门的卫生检疫，已获放行。

阿根廷为世界第二大玉米出口国。本月早些时候这批玉米被扣留在港口，因其中检测出未经允许的转基因成分。

中国与阿根廷在今年2月签署协议，允许中国购买阿根廷转基因玉米，然而其过高的价格则吓退了不少中国买家。

“这批玉米成功通过了卫生分析和生物检控，随后山东省进口检疫部门已予以放行，”阿根廷农业部在公告中称。

“虽然此次出口量小，但其意义重大，表明阿根廷有能力达到中国的标准。”公告中援引阿根廷农业部部长亚瓦尔（Norberto Yauhar）的话称。

中国在2000年成为玉米净进口国，2012年玉米进口总量预计达到530万吨，比2011年增长三倍。中国仅允许进口个别种类的转基因玉米。

然而，中国国家粮油信息中心表示，由于美国玉米价格急剧攀升，至2013年9月30日的作物年度，中国玉米进口量或缩水54%。（完）

编译：辛毅 发稿：王凤昌

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