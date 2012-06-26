阿根廷官员称中国有意购买该国玉米

中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
路透布宜诺斯艾利斯6月25日电（记者 Maximilian Heath）---阿根廷农业部一名高级官员周一对路透称，中国总理温家宝表示中国有兴趣从阿根廷购买更多玉米。
今年早些时候，阿根廷与中国签署玉米出口协议，引发市场对装载玉米的货船即将从阿根廷起航前往中国的预期。阿根廷是全球第二大玉米出口国，排在美国之後。
交易商和出口业消息人士称，阿根廷玉米能否打入中国市场仍不明朗，因协议并不包含一些阿根廷生产的转基因玉米。
“（温家宝）在会见（阿根廷官员）时称，中国有兴趣从阿根廷购买更多玉米，”阿根廷农业部官员Oscar Solis说道。
“玉米某种程度上是外交商品。贸易量很大程度上取决於双边关系如何，”一名交易商说道，并表示中国增加从美国进口玉米的目的主要是为了平衡双边贸易。
交易商称，只要阿根廷农民种植与美国相同种类的转基因玉米，中国进口阿根廷玉米应不存在问题。中国已经批准12种转基因玉米的进口。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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