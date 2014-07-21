中阿关系：中国向阿根廷提供75亿美元贷款，支援水电站及铁路建设

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透布宜诺斯艾利斯7月18日 - 阿根廷周五签署协议，从中国获得75亿美元贷款。由于债务无法偿付的争端，阿根廷目前无法在国际资本市场融资。
根据协议，阿根廷总统费尔南德斯和中国国家主席习近平同意，由中国国家开发银行提供47亿美元贷款，用于巴塔哥尼亚两个水电站坝建设。中国葛洲坝集团 和阿根廷Electroingenieria SA去年赢得建设这两个项目的合约，两座水电站总发电能力将达到1,740百万瓦特。
国开行还提供21亿美元贷款，帮助一个拖延很久的铁路项目。该项目将使阿根廷从平原农业区向港口运输粮食更加快捷。
“我们可以说今天是两国两国关系的里程碑，”费尔南德斯签署协议后说。
中国是阿根廷第二大贸易伙伴，仅次于其邻国巴西。2013年阿根廷对中国贸易逆差扩大逾20%至58亿美元。
阿根廷是全球第三大大豆和玉米出口国，中国是其大豆的主要买家。
习近平是10年来访问阿根廷的首位中国国家主席，他周五到达首都布宜诺斯艾利斯，当周稍早在巴西福塔雷萨参加了一次金砖国家峰会。
他还签署了一份110亿美元的阿根廷央行与中国人民银行间三年期互换操作协议，让阿根廷可以用人民币结算从中国进口的商品。
费尔南德斯称，两国央行之间的协议将能在“我国受到秃鹰基金(vulture funds)投机性攻击之时，让汇率稳定下来。”(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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