阿根廷称中国经济放缓不影响对其大豆需求

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透布宜诺斯艾利斯3月28日电---阿根廷一官员周三表示,中国经济放缓将不会影响对饲料用阿根廷大豆的需求,因中国新兴中产阶级对牛肉的需求上升.
中国大量买进牲畜饲料,这与进口将随着中国经济成长减速而放缓的预测相违背.阿根廷是全球最大豆粕(用於动物饲料)出口商,且是第三大大豆供应国.
联合国表示豆粕和大豆的需求成长较预期为快,因中国新近对牛排的喜好要强於经济本身.
阿根廷农业部长Norberto Yauhar周三在联合国粮食及农业组织(FAO)举行的地区性会议上对记者表示,中国对阿根廷谷物的需求不变.
"未来几年,市场将持续由中国所推动,"他表示.
"我们和中国有很好的贸易系统,"Yauhar表示."他们将继续进口阿根廷大豆和衍生品."
阿根廷预期2011/12年度大豆收成为4,400万吨,此前12-1月的乾旱期令原先预期5,300万吨的希望破灭.
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货本周稍早创下六个月高位,因担心南美乾旱问题将冲击供应且需求强劲.
联合国预期全球对粮食的需求将成长一倍,因到2050年全球人口将增至约90亿.全球正仰赖阿根廷来协助满足粮食需求.(完)
--编译 戴素萍;审校 张荻
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