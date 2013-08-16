阿根廷农业：明年阿根廷对中国的玉米出口将大涨至100万吨

路透布宜诺斯艾利斯8月15日 - 业界专家称，明年阿根廷对中国的玉米出口将大涨至100万吨。上周中国批准进口首批阿根廷玉米，并为未来达成更多交易奠定了基础。

阿根廷已向中国出口6万吨玉米，标志着中国禁止阿根廷转基因玉米进口禁令的终止，由此打开了中国市场的大门，此前该市场一直由美国出口商垄断。阿根廷是全球第三大玉米出口国。

阿根廷Maizar玉米商会执行董事Martin Fraguio称，“假如向中国出口50至100万吨玉米，阿根廷成为中国玉米的供应大国我一点也不意外。”

中国已成为阿根廷大豆和豆粕动物饲料的主要买家。

据美国农业部数据，2012/13年阿根廷玉米收成将达到创纪录的2,650万吨，该国今年将出口约2,000万吨玉米。美国农业部预计阿根廷下一作物季将收成2,700万吨玉米。(完)