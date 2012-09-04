阿根廷法官下令逮捕瑞信高层 以出庭接受质询

路透布宜诺斯艾利斯9月3日电---阿根廷国家新闻机构周一报导称,该国一名法官已下令逮捕瑞士信贷管理层成员马尔福 (David Mulford),因为後者未能就2001年阿根廷债务互换一事出庭作证.马尔福德曾任美国财政部次长.

阿根廷联邦法官Marcelo Martinez de Giorgi将要求国际刑警组织发布国际拘捕令,以引渡马尔福德,并就债务互换进行质询.阿根廷政府在进行债务互换後,仍未能逃脱违约的命运.

马尔福德现为瑞信投资银行CSGN.VX的国际副董事长.外界认为他在担任瑞士信贷第一波士顿(CSFB)高层时,是阿根廷债务互换的设计者之一.

瑞士信贷拒绝置评.

阿根廷政府在2001年6月将300亿美元债券置换为期限更长的新债券;但由於经济崩溃,该国政府在六个月後即停止偿还多数债务.(完)

--编译 徐文焰;审校 吴云凌

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