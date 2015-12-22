阿根廷政府与债权人将于1月开始谈判--调停人

路透纽约/布宜诺斯艾利斯12月21日 - 美国法庭指定的调停人Daniel Pollack周一表示，阿根廷新政府和不接受债务重组的债权人将在1月第二周会面，开启为解决十几年来的主权债务纠纷的“实质”谈判。

此次会谈将标志着争议解决取得重大突破。债务争议令阿根廷被国际资本市场拒之门外，并促使前两任政府采取非常规的经济政策。

身为纽约律师的Pollack在声明中表示，他周一在其办公室与阿根廷新任财政官员Luis Caputo和内阁成员Mario Quintana会谈了大约一小时。

“这次会面很有建设性，谈及了广泛的议题。他们将会在1月第二周重返纽约，与债券持有人展开实质性协商，”Pollack在声明中表示。

阿根廷参议院领袖Federico Pinedo指出，“政府将立刻开始谈判，一旦他们有了协议蓝图，就将提交议会。年中前一切应该都可尘埃落定。”Pinedo是阿根廷新总统马克理的亲密盟友。

Pinedo称，最快下个月就可能向议会提交协议大纲。

直接了解事态的消息人士称，以Elliott Management旗下NML Capital Ltd及Aurelius Capital Management为首的不参与债务重组的投资人，获得了对他们有利的13.3亿美元再加上利息的判决，整体金额接近20亿美元。

Elliott一名发言人拒绝就周一的声明置评。目前尚无法联络上Aurelius的代表。

Caputo周一从侧门进入Pollack的办公大楼时，摇头不愿回答任何问题。

解决阿根廷与投资人间有关主权债的争端，被视为是让阿根廷经济步向更为稳定成长道路的关键；投资人对2005及2010年的两次债务重整皆持反对意见。

Pollack曾表示，在不利于阿根廷政府的判决中，相关投资人总计持有约100亿美元债券。(完)