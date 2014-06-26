阿根廷经济部长称国家被推向违约境地

路透联合国6月25日 - 阿根廷经济部长Axel Kicillof周三在联合国发出警告，阿根廷被推向新的债务违约境地。此前美国最高法院公布裁决，支持钉子户债权人向阿根廷索要2001-2002年的违约债务。

Kicillof称这些债权人为“秃鹫基金”，并表示美国最高法院6月16日拒绝接受阿根廷的上诉，意味着阿根廷将面临一项不可能完成的任务--偿还所有债权人，因为该国外汇储备仅有285亿美元。

“所以这可能让我们出现技术性违约，”Kicillof通过翻译表示道，“无论你考虑什么办法，这项裁决都迫使阿根廷面临经济危机的危险。”

这些钉子户债权人以Elliott Management的NML Capital和Aurelius Capital Management为首。

“这些基金当初是按70%的折让买入债券的，如果按面值偿还他们，那么其他没有参与重组的债权人可能会提出更多要求，”Kicillof称。

他在纽约联合国总部77国集团加中国的会议上发表了上述言论。

美国纽约南区法官Thomas Griesa已经裁定，阿根廷需支付给钉子户债权人13.3亿美元外加利息，与此同时该国政府还要向参与债务重组的债券持有人还款。

阿根廷要在6月30日支付9亿美元票息，但有30天宽限期，来与钉子户债权人达成协议。后者致函Griesa称，如果谈判取得不错进展，他们将与阿根廷政府讨论达成和解。

法庭指定的谈判特别专家Daniel Pollack周三发布的声明证实了路透的报导，即他周二已经与双方律师会面。

“没有达成解决方案，”声明称，并指他在过去48小时中还与双方进行了电话沟通。

阿根廷政府消息人士对路透称，Kicillof在纽约期间还将与政府的律师会面。但Kicillof称，他没有也不会与钉子户债权人会面。

路透周三尝试联系钉子户投资者，但未能成功。(完)

(编译 许娜/徐文焰；审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。