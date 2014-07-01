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债券 | 2014年 7月 1日 星期二 08:15 BJT

南美金融：阿根廷称派代表团参加与债务纠纷调停人的会议

路透布宜诺斯艾利斯6月30日 - 阿根廷经济部周一表示，将派遣代表团参加7月7日与美国法院指定的调停人的会议。美国法院指定调停人，以帮助解决阿根廷及其钉子户债权人的债务问题。

“经济部表示，已经指定代表团，参加7月7日与调停官员的会晤，”经济部在一份声明中说，但未详细说明代表团成员。

“通过这种方式，阿根廷重申基于公正、公平和合法原则进行协商的愿望，并考虑所有债权人的利益。”(完)

(编译 杜明霞；审校 张荻)
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