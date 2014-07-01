南美金融：阿根廷称派代表团参加与债务纠纷调停人的会议

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券

路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。