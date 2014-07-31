综述：阿根廷债务谈判失败 将很快陷入违约

路透布宜诺斯艾利斯/纽约7月30日 - 阿根廷未能达成协议避免逾12年来的第二次违约，周三与钉子户债权人的谈判最后没能达成和解。

阿根廷经济部长Axel Kicillof在该国驻纽约领事馆举行的记者会讲话时，反复提到拒绝重组债务的对冲基金是一帮“秃鹫”。此前双方为期两天的谈判未能达成协议。

“遗憾的是，没能达成协议，阿根廷将很快发生违约，”法庭指定调停人Daniel Pollack周三晚间在声明中称。

Kicillof称，阿根廷向钉子户债权人提出了类似于近期向其他债权人提出过的条件，但全都被拒绝。

自2002年发生违约后，阿根廷先后在2005年和2010年进行了债务重组。超过90%的债券持有人同意接受偿付额减少的新债券。钉子户债权人则拒绝接受阿政府开出的条件，一位美国法官裁定，阿政府向这些债权人全额偿还13.3亿美元外加利息。

新违约对阿根廷经济的影响预计不会像十多年前那么大。当年违约引发的街头抗议导致数十人丧生，当局为了防止银行遭挤兑，冻结了储户的账户。

但再度违约仍将造成不良后果，预计将让已经陷入衰退阿根廷的经济进一步恶化，推低本币汇率，同时给外汇储备带来压力。此外，由于阿根廷是全球第三大大豆出口国，违约还可能会推高大豆价格。

“违约的全部后果无法预测，但肯定不是正面后果，”Pollack称。

他表示准备在新闻发布会后返回阿根廷，并称该国将采取一切必要举措来面对他所谓的这种不公平局面。

Pollack重申阿根廷的立场：不能向钉子户对冲基金偿付，否则将触发一个条款，使得该国必须与在2002年违约后接受债务重组协议的债权人重新谈判。

拒绝重组债务的对冲基金曾在2002年阿根廷政府违约后低价买入该国债券，他们希望这些债券得到全额偿付，迄今为止阿根廷一直拒绝这个要求。

美国评级机构--标准普尔将阿根廷长、短期外币信用评等均下调至“选择性违约”，指因6月30日阿根廷未能为其2033年12月到期的贴现债券支付5.39亿美元的利息。标普表示，在阿根廷偿付以前，将一直维持上述违约评等。

欲浏览违约风险下阿根廷的经济状况图表，请点击：link.reuters.com/wan52w (完)

(编译 白云/许娜；审校 杜明霞/张涛)

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