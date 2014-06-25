综述：阿根廷钉子户债权人表示愿意诚心磋商债务延期问题

路透纽约6月24日 - 阿根廷政府的“钉子户”债权人周二表示，如果解决法律纠纷的谈判在7月30日之前取得良好进展，他们将讨论通融的办法，让阿根廷政府支付面临债务违约风险的其他债权人。

钉子户债权人的代理律师在给美国地区法院法官Thomas Griesa的信中表示，答应阿根廷的请求、暂缓执行付款判决没有依据。这些钉子户债权人以Elliott Management的NML Capital Ltd和Aurelius Capital Management为首。

周一将有9亿美元债务到期，持有这些债券的债权人均参加了2005和2010年的两次条件一样的债务重组。阿根廷政府在付款日到期后还有30天的宽限期，若届时还未付款则可能宣布违约。

“如果临近7月30日付款期限时，双方的谈判取得良好进展，但还需要更多时间，而且阿根廷也没有采取行动逃避修改后的2月23日裁决，那么阿根廷和原告都会很愿意找出双方均赞成的通融办法，”钉子户债权人的主要法律顾问Dechert的Robert Cohen在给法官的信中表示。

Cohen并称，这将容许和解进程继续进行，使阿根廷可以在宽限期内向参与债务重组的债权人付款，同时给予他的客户保障和补偿，因为和解谈判在阿根廷付款之后存在失败的风险。

Griesa周一指定纽约金融业辩护律师Daniel Pollack作为谈判的特别专家。

在被问及是否已经安排与阿根廷经济部长Axel Kicillof会面时，Pollack不愿正面回答，只是说，“我正在尽全力协助各方尽快地就他们的诉讼请求达成一个解决方案。这个问题十分复杂，而且对各方都意义重大。”

一名熟悉情况的消息人士指出，Pollack已经开始了协调。

“双方律师和Pollack今天举行的会议，但只是相互熟悉了一下，并未展开实质性的讨论，”消息人士称。

阿根廷驻联合国大使Maria Cristina Perceval对路透表示，Kicillof周三将在纽约的联合国总部就债务形势发表讲话。阿根廷政府消息人士对路透称，Kicillof在纽约期间还将与政府的律师会面，但不清楚他是否将会见钉子户投资者或者Pollack。

阿根廷政府的律师周一要求Griesa暂缓执行判决，即迫使该国要么同时偿付钉子户和重组后债务，要么禁止向任何一方偿付，从而人为导致技术性违约，即便该国有现金支付债务。(完)

(编译 李春喜/徐文焰；审校 许娜/戴素萍)

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