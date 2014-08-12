独家：债务调停人预计阿根廷将与钉子户债权人举行更多会议

路透纽约8月12日 - 法院指定的阿根廷与钉子户债权人间债务纠纷的调停人Daniel Pollack预计，纠纷双方将举行更多会议。

美国地区法官Thomas Griesa指定了富有经验的纽约律师Pollack，担任阿根廷债务纠纷的特别主事者(Special Master)。双方纠纷可以追溯至阿根廷2002年初债务违约之时。

自从阿根廷7月30日发生12年来第二次债务违约后，双方尚未会面。

“我与双方的律师保持着联系。我预计未来双方及其律师将举行会议，”Pollack告诉路透。他拒绝透露进一步的详情。

2012年，美国法官裁定阿根廷政府向以对冲基金Elliott Management Corp和Aurelius Capital Management为首的钉子户债权人，全额偿还13.3亿美元外加利息。

汤森路透IFR周二稍早报导，国际银行业者正在努力达成协议，购买钉子户债权人所持的阿根廷债务。(完)

(编译 杜明霞；审校 许娜)

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