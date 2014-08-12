独家：债务调停人预计阿根廷将与钉子户债权人举行更多会议

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透纽约8月12日 - 法院指定的阿根廷与钉子户债权人间债务纠纷的调停人Daniel Pollack预计，纠纷双方将举行更多会议。
美国地区法官Thomas Griesa指定了富有经验的纽约律师Pollack，担任阿根廷债务纠纷的特别主事者(Special Master)。双方纠纷可以追溯至阿根廷2002年初债务违约之时。
自从阿根廷7月30日发生12年来第二次债务违约后，双方尚未会面。
“我与双方的律师保持着联系。我预计未来双方及其律师将举行会议，”Pollack告诉路透。他拒绝透露进一步的详情。
2012年，美国法官裁定阿根廷政府向以对冲基金Elliott Management Corp和Aurelius Capital Management为首的钉子户债权人，全额偿还13.3亿美元外加利息。
汤森路透IFR周二稍早报导，国际银行业者正在努力达成协议，购买钉子户债权人所持的阿根廷债务。(完)
(编译 杜明霞；审校 许娜)
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“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
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