穆迪上调阿根廷评级一个级距 因债权人争端接近解决

路透布宜诺斯艾利斯4月15日 - 穆迪周五将阿根廷信贷评级上调一个级距至B3，因在亲商的新政府领导下“经济政策改善”，且预计该国与债权人最终将解决法律争端。

另外两大评级机构--惠誉和标准普尔周五分别赋予下周历史性的公债发行给予“B”和“B-”的评级。两家机构都表示，当阿根廷最终摆脱2014年违约事件后，将会给予新的评级。

阿根廷下周准备在阔别15年后重返国际债券市场，寻求筹资150亿美元，以支持政府融资，并了结2002年1,000亿美元债务违约引发的诉讼。

阿根廷总统马克理(Mauricio Macri)去年12月上台，誓言开放经济，并把结束法律争端及重返国际信贷市场作为上任最初几个月的优先要务。

穆迪对阿根廷的B3评级比投资级别低六个级距，展望为稳定。2014年3月以来该国评级一直为Caa1。

穆迪称，“展望稳定...我们预期改革将持续提供正面动能且外储水平趋稳，但仍将面临严峻的宏观经济挑战，特别是在削减庞大的财政赤字和降低通胀方面。”

马克理表示，与违约债券持有者达成和解，对吸引新的投资重振经济至关重要。马克理期望投资驱动的增长加上削减公共支出，将降低日益膨胀的财政赤字和两位数的通胀率。

阿根廷周五确定了七家银行打理其即将进行的发债。德意志银行(DBKGn.DE)、汇丰(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)和西班牙国际银行(SAN.MC)是此次发债的全球协调行。

西班牙对外银行(BBVA.MC)、花旗集团(C.N)和瑞银集团(UBSG.S)为簿记行。这些银行将获得融资额的0.18%做为佣金。(完)