南美金融：阿根廷谴责美国法官“霸权主义”言论，披索止跌

市场分析师称，Griesa不追究对阿根廷藐视法庭的指控，帮助披索扳回周三和周四总计5.2%的部份跌幅。

该国政府毫不客气的尖刻批评Griesa藐视阿根廷主权。称Griesa的言论显示“完全无视国内机构的作用”。

费尔南德斯的态度使阿根廷债务问题更加不可能在2015年10月大选之前解决。

“如果宏观环境严重恶化，同时披索大幅走软，可能令情况有所改变，”对冲基金DA Capital的首席投资官Nasser Ahmad称。