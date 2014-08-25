南美金融：阿根廷谴责美国法官“霸权主义”言论，披索止跌

欧元债市：欧元区公债收益率回落，因德拉吉传递让人喜忧参半的信息
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
市场分析师称，Griesa不追究对阿根廷藐视法庭的指控，帮助披索扳回周三和周四总计5.2%的部份跌幅。
该国政府毫不客气的尖刻批评Griesa藐视阿根廷主权。称Griesa的言论显示“完全无视国内机构的作用”。
费尔南德斯的态度使阿根廷债务问题更加不可能在2015年10月大选之前解决。
“如果宏观环境严重恶化，同时披索大幅走软，可能令情况有所改变，”对冲基金DA Capital的首席投资官Nasser Ahmad称。
“这可能迫使当前政府回到谈判桌前，”他称。(完) (编译 王颖/王丽鑫； 审校 徐文焰/龚芳)
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
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