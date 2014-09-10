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债券 | 2014年 9月 10日 星期三 10:23 BJT

南美金融: 阿根廷承认，多数债权人不愿更换债券司法管辖地

路透布宜诺斯艾利斯9月9日 - 阿根廷经济部长周二表示，多数债权人反对将债券更换为新的司法管辖地。这是阿根廷政府提出的一项建议，这样可以避开美国法院的判决。该判决使阿根廷陷入债务违约。

阿根廷国会由左派总统费尔南德斯的盟友掌控，预计周三会通过该方案的立法。但如果投资者不同意，这就没有任何意义，意味着阿根廷将继续处于违约状态，直到解决与债权人的司法纠纷。

“据我所知，变更司法管辖地，并不是绝大多数债券持有人的意愿，”经济部长Axel Kicillof对若干国会委员会表示。(完)

(编译 李春喜 审校 李婷仪)
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