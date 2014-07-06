版本:
中国
债券 | 2014年 7月 6日 星期日 11:39 BJT

标题新闻：阿根廷周一将与调解人探讨协商解决纠纷的可能性，但要确保不被接受重组的债权人起诉

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐