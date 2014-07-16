《独家新闻》阿根廷本周或将通过电话与债务调停人联系--消息

巴股业绩：淡水河谷第一季净利不及预期，因暴雨妨碍关键矿山的产出
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
路透布宜诺斯艾利斯7月15日 - 一名来自阿根廷经济部的消息人士周二表示，在7月30日前必须达成协议否则将违约的压力下，阿根廷本周可能将通过电话与调停人进行沟通，而不会派遣代表团到纽约。
阿根廷官员与抗争债权人上周五同法院指派的调停人Daniel Pollack分头会面，但仍未达成协议，甚至未安排进一步的协商。
当被问及本周是否会与Pollack在纽约会晤时，这名消息人士回答道，“...肯定将进行电话联系。”
不过由对冲基金Elliott Management和Aurelius Capital Management带头的抗争债权人表示，阿根廷并未认真与其协商。(完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
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路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。
路透上海4月27日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *乌鲁木齐城建 20 4 4/25簿记建档 5.18% 上限5.50% AAA 2.685 第3年末投资者选择权 投资集团小微企业增信集合债 第3年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 资兴市城市 8 7 4/26簿记建档 6.00% 上限6.00% AA 1.0