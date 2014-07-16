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债券 | 2014年 7月 16日 星期三 09:24 BJT

《独家新闻》阿根廷本周或将通过电话与债务调停人联系--消息

路透布宜诺斯艾利斯7月15日 - 一名来自阿根廷经济部的消息人士周二表示，在7月30日前必须达成协议否则将违约的压力下，阿根廷本周可能将通过电话与调停人进行沟通，而不会派遣代表团到纽约。

阿根廷官员与抗争债权人上周五同法院指派的调停人Daniel Pollack分头会面，但仍未达成协议，甚至未安排进一步的协商。

当被问及本周是否会与Pollack在纽约会晤时，这名消息人士回答道，“...肯定将进行电话联系。”

不过由对冲基金Elliott Management和Aurelius Capital Management带头的抗争债权人表示，阿根廷并未认真与其协商。(完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
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