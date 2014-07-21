南美金融：最后期限临近，钉子户债权人认为阿根廷政府似决心违约

标题新闻：白宫高级官员告诉哥伦比亚广播公司，预计众议院将在本周投票通过共和党医保法案
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
阿根廷要求美国法院延缓执行对该国与钉子户债权人的判决，正是这个判决为阿根廷与钉子户债权人达成协议设定了最后期限。
阿根廷美元债券稍早在场外交易中大涨，因有传言称，钉子户债权人对延长期限持开放态度。
钉子户债权人的律师6月24日称，若谈判取得进展，可以给予阿政府时间上的宽限。
熟悉钉子户债权人立场的消息人士对路透表示，“他们的立场没有改变，也不会改变。”
在NML发表声明后，阿根廷美元贴现债券 从盘中高点91.0美元跌至90.40，但日内涨幅仍达1.1%。阿根廷美元平价债券上涨3.8%至52.30，稍早高见52.75。(完) (翻译 张荻； 审校 白云)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日美国指标10年期公债持仓状况报告，每 口以面值100,000美元计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(3,188,417口) 826,482 611,840 83,734 1915702 1971707 2825918 2667281 362,499 521,136 较4月18日变动(未平仓合约：增加27,111口) 119,891 -136,051 -14,377 -72,228 180,780 33,2
路透5月1日 - 周一公布的数据显示，3月美国小型企业借贷活动迟滞，因为在政策不确定的情况下，企业所有者仍对投资保持谨慎。