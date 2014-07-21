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债券 | 2014年 7月 21日 星期一 10:26 BJT

南美金融：最后期限临近，钉子户债权人认为阿根廷政府似决心违约

阿根廷要求美国法院延缓执行对该国与钉子户债权人的判决，正是这个判决为阿根廷与钉子户债权人达成协议设定了最后期限。

阿根廷美元债券稍早在场外交易中大涨，因有传言称，钉子户债权人对延长期限持开放态度。

钉子户债权人的律师6月24日称，若谈判取得进展，可以给予阿政府时间上的宽限。

熟悉钉子户债权人立场的消息人士对路透表示，“他们的立场没有改变，也不会改变。”

在NML发表声明后，阿根廷美元贴现债券 从盘中高点91.0美元跌至90.40，但日内涨幅仍达1.1%。阿根廷美元平价债券上涨3.8%至52.30，稍早高见52.75。(完) (翻译 张荻； 审校 白云)
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