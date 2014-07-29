南美金融：阿根廷政府代表团周二将会见美国调停人，商讨债务问题

更正 -《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
阿根廷辩解称，不能现在达成协议，因为那会存在违反一项条款的风险。2005年至2010年，92.4%的阿根廷债权人接受了债券互换，该条款规定，阿根廷不能向投资者提供比重组债权人得到的更好条件。
金融时报周一引述未具名的消息人士报导，一组“重组债权人”已经要求放弃所谓的RUFO条款。
金融时报称，持有逾40亿美元阿根廷贴水和平价欧洲债券的债权人致信Pollack，要求加快和解谈判。Pollack未回复路透的置评请求。
“谈判非常复杂并且需要时间。因此阿根廷希望停一下，”阿根廷内阁首席部长Jorge Capitanich对记者表示。
阿根廷表示将致力于偿还债务，该国周一向巴黎俱乐部偿还了首笔6.42亿美元款项，展示出其决心。
分析师表示，不能排除阿根廷与钉子户债权人在最后一刻达成协议的可能，但随着最后期限临近，阿根廷违约的可能性上升。
“阿根廷当局似乎已经得出结论，那就是现在违约，稍晚再继续谈判会是个成本较低的选择，”IHS Country Risk首席拉美分析师Carlos Caicedo表示。
Capitanich表示，政府代表团成员包括财政部长Pablo Lopez、政府高级律师Angelina Abbona和经济部官员Federico Thea。(完)
(编译 郑茵/杜明霞；审校 李婷仪/徐文焰)
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价