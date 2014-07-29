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债券 | 2014年 7月 29日 星期二 08:06 BJT

南美金融：阿根廷政府代表团周二将会见美国调停人，商讨债务问题

阿根廷辩解称，不能现在达成协议，因为那会存在违反一项条款的风险。2005年至2010年，92.4%的阿根廷债权人接受了债券互换，该条款规定，阿根廷不能向投资者提供比重组债权人得到的更好条件。

金融时报周一引述未具名的消息人士报导，一组“重组债权人”已经要求放弃所谓的RUFO条款。

金融时报称，持有逾40亿美元阿根廷贴水和平价欧洲债券的债权人致信Pollack，要求加快和解谈判。Pollack未回复路透的置评请求。

“谈判非常复杂并且需要时间。因此阿根廷希望停一下，”阿根廷内阁首席部长Jorge Capitanich对记者表示。

阿根廷表示将致力于偿还债务，该国周一向巴黎俱乐部偿还了首笔6.42亿美元款项，展示出其决心。

分析师表示，不能排除阿根廷与钉子户债权人在最后一刻达成协议的可能，但随着最后期限临近，阿根廷违约的可能性上升。

“阿根廷当局似乎已经得出结论，那就是现在违约，稍晚再继续谈判会是个成本较低的选择，”IHS Country Risk首席拉美分析师Carlos Caicedo表示。

Capitanich表示，政府代表团成员包括财政部长Pablo Lopez、政府高级律师Angelina Abbona和经济部官员Federico Thea。(完)

(编译 郑茵/杜明霞；审校 李婷仪/徐文焰)
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