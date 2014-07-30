南美金融：阿根廷欧元债券持有人要求美国法官暂缓执行判决

该消息帮助提振阿根廷股市，MerVal股指 周二收高6.5%。

欧元债券持有人还表示，将放弃所谓的RUFO条款，以帮助达成协议。该条款规定，阿根廷向其他投资者提供的条件不得好于给予欧元债券持有人的条件。