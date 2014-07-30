南美金融：阿根廷欧元债券持有人要求美国法官暂缓执行判决

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
该消息帮助提振阿根廷股市，MerVal股指 周二收高6.5%。
欧元债券持有人还表示，将放弃所谓的RUFO条款，以帮助达成协议。该条款规定，阿根廷向其他投资者提供的条件不得好于给予欧元债券持有人的条件。
阿根廷已经面临衰退、外汇储备减少和通胀居高不下等问题，违约将带来进一步打击。
国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周二表示，鉴于阿根廷相对独立于金融体系，该国违约不大可能造成更广泛的市场影响。(完)
(编译 李婷仪/杜明霞；审校 张涛)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选