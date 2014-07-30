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债券 | 2014年 7月 30日 星期三 08:58 BJT

南美金融：阿根廷欧元债券持有人要求美国法官暂缓执行判决

该消息帮助提振阿根廷股市，MerVal股指 周二收高6.5%。

欧元债券持有人还表示，将放弃所谓的RUFO条款，以帮助达成协议。该条款规定，阿根廷向其他投资者提供的条件不得好于给予欧元债券持有人的条件。

阿根廷已经面临衰退、外汇储备减少和通胀居高不下等问题，违约将带来进一步打击。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周二表示，鉴于阿根廷相对独立于金融体系，该国违约不大可能造成更广泛的市场影响。(完)

(编译 李婷仪/杜明霞；审校 张涛)
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