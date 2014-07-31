《综述》阿根廷债务谈判失败，将很快陷入违约

但再度违约仍将造成不良后果，预计将让已经陷入衰退阿根廷的经济进一步恶化，推低本币汇率，同时给外汇储备带来压力。此外，由于阿根廷是全球第三大大豆出口国，违约还可能会推高大豆价格。

“违约的全部后果无法预测，但肯定不是正面后果，”Pollack称。

他表示准备在新闻发布会后返回阿根廷，并称该国将采取一切必要举措来面对他所谓的这种不公平局面。

Pollack重申阿根廷的立场：不能向钉子户对冲基金偿付，否则将触发一个条款，使得该国必须与在2002年违约后接受债务重组协议的债权人重新谈判。

拒绝重组债务的对冲基金曾在2002年阿根廷政府违约后低价买入该国债券，他们希望这些债券得到全额偿付，迄今为止阿根廷一直拒绝这个要求。

美国评级机构--标准普尔将阿根廷长、短期外币信用评等均下调至“选择性违约”，指因6月30日阿根廷未能为其2033年12月到期的贴现债券支付5.39亿美元的利息。标普表示，在阿根廷偿付以前，将一直维持上述违约评等。

欲浏览违约风险下阿根廷的经济状况图表，请点击：link.reuters.com/wan52w