《综述》阿根廷债务谈判失败，将很快陷入违约

标题新闻：明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利称，增加基建投资不一定会令美国经济成长加快
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但再度违约仍将造成不良后果，预计将让已经陷入衰退阿根廷的经济进一步恶化，推低本币汇率，同时给外汇储备带来压力。此外，由于阿根廷是全球第三大大豆出口国，违约还可能会推高大豆价格。
“违约的全部后果无法预测，但肯定不是正面后果，”Pollack称。
他表示准备在新闻发布会后返回阿根廷，并称该国将采取一切必要举措来面对他所谓的这种不公平局面。
Pollack重申阿根廷的立场：不能向钉子户对冲基金偿付，否则将触发一个条款，使得该国必须与在2002年违约后接受债务重组协议的债权人重新谈判。
拒绝重组债务的对冲基金曾在2002年阿根廷政府违约后低价买入该国债券，他们希望这些债券得到全额偿付，迄今为止阿根廷一直拒绝这个要求。
美国评级机构--标准普尔将阿根廷长、短期外币信用评等均下调至“选择性违约”，指因6月30日阿根廷未能为其2033年12月到期的贴现债券支付5.39亿美元的利息。标普表示，在阿根廷偿付以前，将一直维持上述违约评等。
欲浏览违约风险下阿根廷的经济状况图表，请点击：link.reuters.com/wan52w
(完) (编译 白云/许娜；审校 杜明霞/张涛)
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路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 - - - * 5月 268.8 52 87 * 6月 234 170 67 * 7月 224.6 135 126 * 8月 221.5 595 206 * 9月 217.2 3,773 1,671 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)