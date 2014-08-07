南美金融：美地区法官要求纽约梅隆银行继续扣留阿根廷偿债款项

东欧金融：白俄罗斯可能发售最多5亿美元的人民币计价债券--财长
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透布宜诺斯艾利斯8月6日 - 美国负责阿根廷债务违约问题的地区法官Thomas Griesa周三发出命令，纽约梅隆银行 应继续扣留阿根廷政府存入该行的资金，不得支付给该国重组债务持有人。
当日稍早阿根廷要求纽约梅隆银行支付5.39亿美元的债务偿还款项。这批款项本应在6月支付，但遭到之前法庭裁决的禁止。
Griesa称，阿根廷为向重组债务持有人偿债而存入款项的做法不合法，命令银行扣留这些资金。
“纽约梅隆银行将扣留这些资金，阿根廷不得干预，”Griesa在判决中称。(完) (编译 王丽鑫； 审校 郑茵)
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期。分析人士认为，一季度经济增长虽然实现开门红，但可能会是全年高点，严厉调控下房地产投资增速难以为继，而PPI涨势渐歇也意味着工业增长动能未来会减弱。尽管如此，全年经济增速总仍体持稳，意味着货币政策将坚持中性基调。
路透上海4月21日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(25日)招标增 发至多220亿元人民币三期固息债，期限三年、五年和10年。 上述三期债为该行今年第5期 、第6期 和第10期<CN170 210=CFXS>的增发债，票面利率依次为3.88%、4.02%、4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第5/6/10期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 4月25日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 4月27日 起息日 3年：2017/4/19；5年：2017/4/