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债券 | 2014年 8月 7日 星期四 11:00 BJT

南美金融：美地区法官要求纽约梅隆银行继续扣留阿根廷偿债款项

路透布宜诺斯艾利斯8月6日 - 美国负责阿根廷债务违约问题的地区法官Thomas Griesa周三发出命令，纽约梅隆银行 应继续扣留阿根廷政府存入该行的资金，不得支付给该国重组债务持有人。

当日稍早阿根廷要求纽约梅隆银行支付5.39亿美元的债务偿还款项。这批款项本应在6月支付，但遭到之前法庭裁决的禁止。

Griesa称，阿根廷为向重组债务持有人偿债而存入款项的做法不合法，命令银行扣留这些资金。

“纽约梅隆银行将扣留这些资金，阿根廷不得干预，”Griesa在判决中称。(完) (编译 王丽鑫； 审校 郑茵)
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