南美金融：阿根廷拟将违约债务归到本国管辖，债券及披索为之重挫

标题新闻：美国参议院通过临时拨款法案，避免5月5日前政府出现停摆，送呈特朗普总统签署
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
阿根廷上个月陷入违约，此前一家纽约法院阻止其向债权人支付利息。该国用来支付的5.39亿美元仍在托管银行纽约梅隆银行 。阿根廷称，美国法官Thomas Griesa阻挠其向债权人支付利息，超越了权限，该国在采取措施确保未来付款时通过Griesa影响不到的本国银行。
阿根廷总统费尔南德斯周二晚间在电视讲话中称，政府将向议会提交一项议案，要求取消纽约梅隆银行作为重组债权人托管行的头衔，以阿根廷的Banco Nacion取而代之。Banco Nacion将在阿根廷央行开立一个账户，以便政府偿还重组债务。她还表示，或者允许债权人将债券换成该国法律管辖的新债券，以便绕开一家美国法院的限令。
Kicillof对记者表示，所提议的债券转换既不会破坏现有的债券合约也不会强制进行。
他说：“阿根廷将继续偿还债务，”并提到重组后的美元计价平价债券 有2亿美元付款9月30日到期。他说“阿根廷将遵守债务重组的约定。”
钉子户债权人--Aurelius Capital Management基金发布声明称，阿根廷对违约债务的“不法行为变本加厉”了。声明称，“阿根廷的领导人实际上选择成为不法之徒。他们长期藐视美国法院的命令。”
债务转换的提案定在下周在参议院进行讨论，阿根廷参议院由总统费尔南德斯的党派控制。周二向公众提出这个想法时，费尔南德斯没有暗示需要多少债权人参与该方案才能实施。
在国际市场，阿根廷2033年到期的美元计价贴现债券 价格下跌2.31%至80.513，名义收益率为11.024%。(完)
(编译 李婷仪/李春喜; 审校 张荻)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。