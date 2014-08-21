南美金融：阿根廷拟将违约债务归到本国管辖，债券及披索为之重挫

阿根廷上个月陷入违约，此前一家纽约法院阻止其向债权人支付利息。该国用来支付的5.39亿美元仍在托管银行纽约梅隆银行 。阿根廷称，美国法官Thomas Griesa阻挠其向债权人支付利息，超越了权限，该国在采取措施确保未来付款时通过Griesa影响不到的本国银行。

阿根廷总统费尔南德斯周二晚间在电视讲话中称，政府将向议会提交一项议案，要求取消纽约梅隆银行作为重组债权人托管行的头衔，以阿根廷的Banco Nacion取而代之。Banco Nacion将在阿根廷央行开立一个账户，以便政府偿还重组债务。她还表示，或者允许债权人将债券换成该国法律管辖的新债券，以便绕开一家美国法院的限令。

Kicillof对记者表示，所提议的债券转换既不会破坏现有的债券合约也不会强制进行。

他说：“阿根廷将继续偿还债务，”并提到重组后的美元计价平价债券 有2亿美元付款9月30日到期。他说“阿根廷将遵守债务重组的约定。”

钉子户债权人--Aurelius Capital Management基金发布声明称，阿根廷对违约债务的“不法行为变本加厉”了。声明称，“阿根廷的领导人实际上选择成为不法之徒。他们长期藐视美国法院的命令。”

债务转换的提案定在下周在参议院进行讨论，阿根廷参议院由总统费尔南德斯的党派控制。周二向公众提出这个想法时，费尔南德斯没有暗示需要多少债权人参与该方案才能实施。

在国际市场，阿根廷2033年到期的美元计价贴现债券 价格下跌2.31%至80.513，名义收益率为11.024%。(完)